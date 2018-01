Ameriški trg se ne zmeni na zaprtje vlade: Borzno trgovanje v ponedeljek rekordno Nova24TV Investitorje v delnice na ameriških borzah Standard&Poor’s ter Nasdaq ponedeljkovo zaprtje vlade, zaradi nepotrditve zakona za začasno financiranje dela vladnih agencij do 8. februarja, očitno ni zmotilo, saj so beležili porast trgovanja. Ameriški kongres je v ponedeljek le potrdil predlog zakona, predsednik ZDA Donald Trump pa ga je podpisal. Zvezni uslužbenci, ki so imeli dan dopusta, […]

