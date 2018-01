Ustvarila je toliko lepega in osvežujočega Radio Ognjišče

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) sta včeraj v Celovcu 39. Tischlerjevo nagrado podelila Lenčki Kupper za njeno bogato življenjsko delo na področju otroške in mladinske pevske, pripovedniške in gledališke književnosti....

