Sindikata s področja zdravstvene nege in socialnega varstva povabila vladno stran na pogajanja v pet Dnevnik Sindikat delavcev v zdravstveni negi ter sindikat zdravstva in socialnega varstva, ki sta napovedala stavko za 13. februar, sta »zaradi neodzivnosti vladne strani« za petek sama sklicala prvo sejo pogajanj o stavkovnih zahtevah, so zapisali v...

Sorodno



Oglasi