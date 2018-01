Ne samo za Šarčevo listo, prostora je še za druge nove stranke SiOL.net Na letošnjih parlamentarnih volitvah bo ponudba največja doslej, ugotavlja analitik z Valicona Andraž Zorko. In čas je zdaj za to primeren, saj se ob manjšem zaupanju volivcev v etablirane stranke v državni zbor lahko uvrstijo tudi take, ki presegajo tradicionalno delitev na levo in desno. Največ možnosti Zorko pripisuje Listi Marjana Šarca, a meni, da je prostora za še katero drugo.

Oglasi