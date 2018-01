Na poslovnem zajtrku AmCham Slovenija o prepoznavanju lažnih novic in boju proti njim Politikis Prepoznavanje lažnih novic in boj proti njim je bila osrednja tema današnjega poslovnega zajtrka, ki ga je gostila Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (AmCham). Razpravljavci so soglašali, da lažne novice niso nov pojav, le digitalizacija družba, katere del so tudi mediji, prinaša nove in vedno bolj učinkovite načine njihovega razširjanja. V razpravi je prevladalo tudi […]

