Ustavno sodišče zadržalo presojo praks nadzora Banke Slovenije s strani računskega sodišča Dnevnik Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo izvajanje zakona o Banki Slovenije v delu, ki računskemu sodišču omogoča presojo pravilnosti in smotrnosti praks nadzora centralne banke do novembra 2014. V času do končne odločitve ustavnega sodišča...

