Četrti dan turške vojaške operacije Oljčna vejica so na kurdskih območjih na severozahodu Sirije izbruhnili najbolj srditi spopadi do zdaj. Turška vojska je s pomočjo svojih »podizvajalcev« − Svobodne sirske vojske (FSA) − s treh strani obkolila mesto Afrin, toda milica sirskih Kurdov (YPG) je odbila vrsto turških napadov.Širše območje Afrina, kjer živi okoli 800.000 ljudi, med njimi številni be