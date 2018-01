Ljubljana - Ali so zaradi rasti zdravniških plač do višjih dohodkov upravičeni samo uslužbenci na primerljivih delovnih mestih ali je vladni dogovor z zdravniki porušil razmerja po vsej plačni lestvici? To je eno osrednjih razhajanj med sindikati in vlado, ki je pripeljalo do jutrišnje stavke. Približno 80 odstotkov državne uprave bo sodelovalo v stavki Počivavškove skupine sindikatov javnega se