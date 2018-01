Na pločniku slavnih tudi miška Mini! Slovenske novice Njen dragi, mišek Miki, se s svojo zvezdo lahko hvali že štirideset let, kakšna krivica, da jo je njegova lepša polovica Mini dobila šele zdaj! Toda zamer med risanima junakoma ni, Mini je prelomni dogodek, s katerim se je zapisala med brezčasne, proslavila s pokončno glavo in, seveda, v rdeči obleki z belimi pikami in prav takšno pentljo na glavi.

