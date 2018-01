S Tajvanci so ravnali grdo, kot zvodniki s prostitutkami Dnevnik Policija in tožilstvo sta razkrila podrobnosti o mučenju in zasužnjevanju delavcev iz Tajvana v osmih klicnih centrih po Sloveniji. Kitajsko veleposlaništvo svojih trditev, da ne gre za žrtve trgovine z ljudmi, temveč kriminalce, še ni preklicalo....

