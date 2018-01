Varaždin – Slovenija je še živa in brca. In grize in leti. Vsem zagrebškim dogodkom navkljub. Zmaga proti Španiji je bila veličastna. Če bo padla še Češka, se bo reprezentanca Veselina Vujovića skoraj zagotovo vrnila v hrvaško glavno mesto. Morda celo v boje za kolajno ali pa vsaj za peto mesto. Ker je Makedonija v dramatični končnici izgubila proti Češki, je Slovenija dobila še eno veliko prilo