Delodajalci pozvali k znižanju davkov na predkrizno raven 24ur.com Sindikati in delodajalci niso uspeli doseči dogovora o višini dviga minimalne plače. Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole je povedal, da so sindikatom za letos in prihodnje leto predlagali 3,5-odstotni dvig, s čimer pa se ti niso strinjali. Delodajalske organizacije pa so pozvale k znižanju davkov na predkrizno raven.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Anja Kopač Mrak Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Vid Kavtičnik

Karl Erjavec

Matjaž Mlakar

Goran Klemenčič