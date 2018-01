Romantični Izraelec z obsežno spletno akcijo iskal svojo pepelko in jo našel ... v Ljubljani 24ur.com Direktor izraelske oglaševalske agencije je našel svojo slovensko pepelko. Nenavadna zgodba se je začela pred sedmimi leti v Yosemite parku v Kaliforniji, ko je Dan Kashani našel pomnilniško kartico fotoaparata. Na njej so bile slike očarljive ženske, ki jo je hotel presenetiti. Sprožil je obsežno spletno akcijo, celo na Kickstarterju, in jo res našel v Ljubljani.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Izrael

Ljubljana

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Vid Kavtičnik

Karl Erjavec

Matjaž Mlakar

Goran Klemenčič