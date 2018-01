Rastimo skupaj: vključujemo lokalno mlad.si SLOVENIJA - Urad RS za mladino in Mladinski svet Slovenije sta v sredo, 24.1.2018, organizirala zaključno srečanje na temo vključevanja mladih na lokalni ravni Rastimo skupaj: vključujemo lokalno, kjer so se srečali različni akterji, ki v Sloveniji (so)delujejo na področju razvoja lokalnih mladinskih politik in mladinskega dela.

