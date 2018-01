Anton Drobnič: Brez razčiščene zgodovine ni jasne in stabilne sedanjosti Časnik Foto: Zaveza. Drugi del intervjuja, prvi del intervjuja lahko najdete na povezavi. Inštitut za novejšo zgodovino danes sešteva število vseh po vojni pobitih Slovencev znotraj današnjih meja RS. Kako bi razdelili odgovornost za posamezne skupine teh skoraj 100.000 pobitih? Šele 60 let po vojni, ko smo pri Novi Slovenski zavezi brez kakršnekoli pomoči že opravili veliko delo in sami popisali neposre

Sorodno







Oglasi