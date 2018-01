V sindikatu Glosa razočarani in jezni zaradi predloga novele krovnega zakona v kulturi Delo V Sindikatu Glosa so nad predlogom novele zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi, ki je od ponedeljka v javni razpravi, »razočarani in jezni«. »Osnutek krši vse, kar je več kot desetletje teklo utečeno in velikokrat v vsestransko korist,« so prepričani. Ministru za kulturo Tonetu Peršaku v sindikatu očitajo prenaglost, da je zašel z dogovorjenih poti, ki so jih prehodili skupaj, ter d

