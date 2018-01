Krško – Skupina Gen energija je lani po oceni direktorja Martina Novšaka poslovno leto po prihodkih končala na drugem do tretjem mestu v državi. Ob 2,3-milijardnih prihodkih dobiček z 28 milijoni evrov za tri milijone presega načrtovanega. Naslednji dve želeni investiciji skupine sta Teb 7 in HE Mokrice, ključni dolgoročni načrt pa ostaja Nek 2.Proizvodnja elektrarn v skupini Gen energija je bil