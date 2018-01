Dopolnitev zakona o dostopu do informacij javnega značaja Dnevnik DZ je današnji del januarske seje začel z obravnavo dopolnitve zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katero bi izključili možnost vstopa stranskih udeležencev v postopke odločanja o dostopu do podatkov, ki so po zakonu javni. V koaliciji...

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Luka Dončić

Zoran Dragić

Milojka Kolar Celarc

Mateja Vraničar