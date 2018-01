Hrvati besni zaradi razstave o Jasenovcu, ki jo je Srbija odprla na sedežu ZN v New Yorku Reporter Na sedežu ZN v New Yorku so odprli razstavo Jasenovac - pravica do nepozabe, ki so jo pripravili zgodovinarji iz sedmih državah. V ZN so se ogradili od razstave, ki jo bo odprl srbski zunanji minister Ivica Dačić. Hrvaška je obtožila Srbijo, da razstavo u

Sorodno















Oglasi