Ljubljana – Kratka in precej sladka je bila za slovenske skakalce dvotedenska selitev na letalnico, zdaj spet prihajajo na spored svetovnega pokala manjše skakalnice. Od danes do nedelje jih namreč čakajo kvalifikacije ter ekipna in posamična tekma v Zakopanah (HS-140), kjer bo padla tudi odločitev o zadnjem našem skakalnem potniku na OI. Glavni trener Goran Janus je sicer na Poljsko odpeljal pe