VIDEO: Dragić o Dončiću: Do njega gojim veliko spoštovanje. Fantastično je, da je del slovenske zgod 24ur.com Ljubljančana Zoran Dragić in Luka Dončić sta bila "glavna" na evroligaški tekmi 20. kroga med Realom in Anadolu Efesom v Madridu. Še več, slovenska reprezentanta sta se med tekmo večinom pokrivala. Njun osebni izkupiček je bil odličen, več razlogov za zadovoljstvo pa je imel Dončić. Njegov starejši reprezentančni kolega je o njem govoril z izbranimi besedami ...

