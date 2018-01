Z Balearov so drogo v Slovenijo vozili s katamaranom Dnevnik Kriminalisti so razbili združbo osmih, ki je z Balearov v Slovenijo drogo tihotapila s katamaranom. Priprta sta glavni organizator in njegov pomočnik. Zasegli so 30 kilogramov heroina in devet kilogramov kokaina.

