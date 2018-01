Jeseničani so se z gostovanja v Avstriji vrnili z 'nogometnim' porazom Ekipa Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh izgubili s Zell am Seejem z 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).



Več na Ekipa24.si

Sorodno

Oglasi