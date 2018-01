Olimpija po preobratu v zadnjem delu strla Šenčur Sportal Na zadnji tekmi 15. kroga državnega prvenstva so košarkarji Petrola Olimpije v zadnji četrtini priredili preobrat, s 64:59 premagali Šenčur (ta je v zadnji četrtini dosegel le tri točke) in se zavihteli tik pod vrh. V soboto so košarkarji vodilne Sixt Primorske zgubili v gosteh pri Rogaški. Helios Suns so premagali Laško v domači dvorani, medtem ko je Šentjur zmagal v gosteh pri Krki. Že v petek je Ilirija premagala Hopse.

