Med občinami, ki bodo pomagale svojim občanom, tudi Ajdovščina in Kočevje SiOL.net Pobudi Telekoma Slovenije, da bi tudi občine sodelovale v projektu Varni in povezani na domu, se pridružuje vedno več občin.Zainteresirane občine se lahko pridružijo do sredine februarja.

