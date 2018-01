V eni izmed glavnih vlog bi moral nastopiti nedavno preminuli Jernej Šugman 24ur.com V Cankarjevem domu, kjer slavijo 100 let od smrti Ivana Cankarja, so na oder postavili njegovo delo z naslovom Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Zasedba bi sicer morala imeti enega člana več - v eni izmed glavnih vlog bi moral nastopiti nedavno preminuli Jernej Šugman. Nadomestil ga ni nihče, namesto tega so predstavo priredili.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Vesna Fabjan

Jakov Fak

Franci Petek

Mitja Robar

Zoran Janković