"Smrdeči" tovornjaki čez Slovenijo: konkretna rešitev, a država še spi SiOL.net Medtem ko so se slovenske avtoceste utapljajo v izpustih tovornjakov, je okolje za prehod na precej čistejše pogonsko gorivo še nekonkurenčno. Utekočinjen zemeljski plin je precej bolj prijazen do okolja kot dizel, država pa za zdaj ne ponuja subvencij za nakup tovornjakov in z dajatvami tudi močno obremenjuje ceno plina.

Sorodno





Oglasi