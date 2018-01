Zagorje - V Eko krogu nasprotujejo predlogu zakona o spodbujanju investicij, ki ga bo odbor za gospodarstvo obravnaval danes. Ker pripravljavce zakona in vlado po njihovem očitno bolj zanimajo razlastitve kot pa spodbujanje investicij, so zasavski okoljski aktivisti v dopisu poslance pozvali, naj ne sprejmejo spornih členov. Pri navajanju primerov iz Nemčije, Italije in Francije je vlada podrobn