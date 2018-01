Ljubljana – Od petih družb, ki so konec preteklega leta oddale nezavezujoče ponudbe, so po naših neuradnih informacijah do včeraj pozno popoldne zavezujoče ponudbe za 49 odstotkov SŽ - Tovornega prometa oddali le trije ponudniki. Dokončni rok za oddajo zavezujočih ponudb za lastniški vstop v družbo SŽ - Tovorni promet se je iztekel opolnoči. V zadnjih nekaj mesecih so na Slovenskih železnicah ro