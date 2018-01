'Absolutna zvezda je starejša gospa. Njen izraz je neprecenljiv!' 24ur.com Pevka Beyonce je zagotovo veliko ime v glasbenem svetu. Kaj bi storili, če bi jo slučajno srečali na hodniku? Zagotovo bi bilo veliko presenečenje in začudeni pogledi najbrž ne bi ušli. To se je namreč zgodilo starejši ženski, ki ji je ob pogledu na zvezdnico dobesedno 'padla dol' čeljust.

Oglasi Omenjeni Beyoncé Knowles

New York Najbolj brano Osebe dneva Gašper Tič

Miro Cerar

Andrej Andoljšek

Jože Pučnik

Goran Dragić