Sifilis, gonoreja, klamidija ... spolno prenosljive okužbe, ki se širijo tudi v slovenskih posteljah 24ur.com Morda bi za sifilis in gonorejo menili, da spadata prej v zgodovinske učbenike kot pa v današnji čas, a žal so spolno prenosljive okužbe realnost našega sveta in ne izginjajo. Na svetu se vsako leto na novo okuži kar 125 milijonov oseb. Čeprav se največ govori o virusu HIV in hepatititsu, pa je najbolj razširjena okužba s klamidijo, ki lahko povzroča neplodnost in spontani splav.

