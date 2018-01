Podarite modro srce za pomoč otrokom in mladostnikom SiOL.net V okviru akcije NIVEA Podarite nam modro srce bo NIVEA tudi letos v učni sklad prispevala 20.000 € in jih namenila štipendiranju izobrazbe otrok in mladostnikov iz socialno šibkejših okolij.

