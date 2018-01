Čas za kazni je tu! Radio Ognjišče

Dolgo napovedovane kazni, ki jih je Slovenija obljubila hrvaškim ribičem zaradi kršitev meje v Piranskem zalivu so včeraj le prispele na cilj. Prvih 14 kazni sta dobila savudrijski ribič Diego Makovac in njegova soproga, in sicer vsak po sedem slovenskih plačilnih nalogov za 500 evrov. Na Hrvaškem so ogorčeni in napovedujejo podobne ukrepe tudi za slovenske ribiče....

