NSi Ljubljana zadržana do podaljšanja časa plačljivega parkiranja in prenosa lastništva hostla Radio Ognjišče

Ljubljanski mestni svetniki so prižgali zeleno luč predlogu občine, da na parkirnih prostorih ob vozišču podaljša čas plačevanja parkirnine. Edini namen takšnega ukrepa je po mnenju NSi polnjenje občinske blagajne....

Sorodno







Oglasi