En vikend, tri filmske premiere SiOL.net Prvi vikend v februarju na Planet TV prinaša kar tri filmske premiere. V soboto ob 20.00 bo prvič na slovenskih televizijah predvajana animirana uspešnica Kako izuriti svojega zmaja 2 (How to Train Your Dragon 2), v nedeljo pa akcijski film Labirint (The Maze Runner) in kriminalna drama Umazan denar (The Drop).

