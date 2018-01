Že v nekaj tednih pred koncertom so ob 50-letnici legendarnega New Swing Quarteta razgrabili vstopnice, vrata v elegantno Unionsko dvorano pa bodo ostala zaprta za mnoge razočarane oboževalce kvarteta, ki so bili z nakupom vstopnic žal prepozni. Dare Hering, Oto Pestner, Tomaž Kozlevčar in Marijan Petan se ​v bleščečem slogu vračajo na koncertni oder Zimskega festivala, kjer bodo očarali z doživeto interpretacijo najlepših pesmi iz cerkva ameriškega juga.