Vlada je danes na dopisni seji dala soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2018/2019. Za vpis v prvi letnik je na voljo 18.481 mest za redni in izredni študij, od tega 16.513 mest za državljane Slovenije in drugih držav EU, 1968 mest pa za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.