Vremenska napoved Radio KAOS Ponoči bo delno jasno, na zahodu pa oblačno. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 3, na Primorskem od 5 do 7 °C. Jutri se bo oblačnost širila v notranjost Slovenije, na severu in vzhodu bo še nekaj sonca. Čez dan bo začel pihati jugozahodni veter. Popoldne se bodo […]

Sorodno















































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Karl Erjavec

Borut Pahor

Gašper Tič

Tone Peršak