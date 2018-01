Najbogatejši Američani načrtujejo zdravstveno podjetje, ki ga ne bo gnal dobiček Reporter Najbogatejši Zemljan Jeff Bezos in milijarderja Warren Buffett ter Jamie Dimon so včeraj naznanili oblikovanje partnerstva za znižanje visokih stroškov zdravstvenega zavarovanja v ZDA in izboljšanja zdravstvenih storitev za svoje zaposlene. Šefi Amazona,

Sorodno



Oglasi