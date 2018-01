Sindikati bodo pri vladi preverjali, kaj so pridobili s stavko Reporter Teden dni po stavki bodo prvič za pogajalsko mizo sedli predstavniki vlade in 16 sindikatov javnega sektorja, ki so prejšnjo sredo skupaj organizirali stavko. Sindikati pričakujejo, da se bo vladna stran danes opredelila do vseh njihovih stavkovnih zahtev

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Anže Kopitar

Goran Dragić

Karl Erjavec

Jožef Horvat