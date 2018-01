Ljubljana – Po poročanju časnika Večer je ljubljansko tožilstvo vložilo obtožnico proti Michaelu Stephanu, in sicer zaradi suma napeljevanja k umoru enega izmed vodilnih uslužbencev Kemijskega inštituta. Predpisana kazen za ta očitek je od 15 do 30 let zapora. Poleg navedenega Stephana bremeni še kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem. Ljubljansko tožilstvo je po navedbah č