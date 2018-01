Melania prelomila tradicijo in se ločila od Trumpa Slovenske novice Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj opravil svoj prvi prvem govor o položaju v državi pred obema domovoma ameriškega kongresa, v živo pa so ga prenašali po vseh ZDA. Kot pričakovano, je voditelj nanizal dosežke svojega prvega leta vladanja. Bahanje je naletelo le na malo odobravajočih izrazov, Američane pa je še bolj šokirala prva dama Melania Trump, ki je za tako pomemben dogodek prelomila tradicijo in v kongresno palačo prišla ločeno od soproga.

