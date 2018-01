To so TOP lepotni izdelki leta 2017! Cosmopolitan Slovenija Dobili smo nove zmagovalce v lepotni industriji! Bralke Cosmopolitana Slovenije in strokovna komisija so izbrali presežke v lepotni industriji, ki so jih najbolj navdušili v letu 2017. In kateri so v tem trenutku top lepotni izdelki leta 2017, ki so prejeli nagrado Cosmopolitan Beauty Awards 2017? Preveri v fotogaleriji!

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Ljudmila Novak

Matej Tonin

Miro Cerar

Boris Koprivnikar

Branimir Štrukelj