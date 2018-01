Petrič: Rešitev vprašanja Palestine zahteva premislek, ne čustva Radio Ognjišče

Priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države je bilo dopoldne edina točka dnevnega reda seje parlamentarnega odbora za zunanjo politiko. Ker vlada še ni uspela pripraviti stališča, glasovanja ni bilo. So pa poslanci vseeno opravili razpravo, predstavljeni sta bili tudi mnenji pristojnega ministrstva in predsednika republike. Čeprav se je večina strinjala, da je tragedija palestin...

Sorodno















Oglasi