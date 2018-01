SMC in DeSUS v dvigovanje stopnje precepljenosti Dnevnik Poslanci SMC in DeSUS so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, s katerim želijo dvigniti stopnjo precepljenosti vsaj na stanje, ki zagotavlja kolektivno imunost. Med ukrepi predlagajo omejitev dostopa do...

