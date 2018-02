Nova montessori šola v Podutiku: šola brez ocen in učbenikov Dnevnik Predsednik države Pahor in ljubljanski nadškof Zore sta včeraj s svojo prisotnostjo počastila odprtje Centra montessori v Podutiku, kjer bo prostora za 200 učencev in 70 vrtčevskih otrok.

