Na Facebooku dnevno že 1,4 milijarde ljudi, raste tudi čisti dobiček 24ur.com Facebook še naprej povečuje število uporabnikov. Izjemi sta ZDA in Kanada, kjer je število uporabnikov upadlo. To naj bi bila deloma tudi posledica ruskega izkoriščanja Facebooka za širjenje dezinformacij pred ameriškimi predsedniškimi volitvami 2016. Prihodki so Facebooku sicer v lanskem letu narasli za kar 47 odstotkov.

