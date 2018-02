To so najbolj izstopajoči plezalni in alpinistični dosežki lanskega leta #foto Sportal Planinska zveza Slovenije se je na alpinistično-plezalnem večeru na Gospodarskem razstavišču za življenjsko delo v alpinizmu poklonila Radu Kočevarju in Francetu Zupanu, Anastasija Davidova je postala najuspešnejša alpinistka in Aleš Česen najuspešnejši alpinist, Nives Meroi in Romanu Benetu so podelili zlati častni znak PZS. Najuspešnejši športnoplezalni par ostajata Janja Garnbret in Domen Škofi...

