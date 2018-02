Pahor mladim: Bodite pogumni in vztrajni Krizno ogledalo Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači gostil pogovor dijakov z ljudmi, ki opravljajo poklice prihodnosti v okviru 3. vseslovenskega kariernega dne Zavoda Nefiks. Uspešne ljudi posebej odlikujeta znanje in talent, a brez poguma in vztrajnosti ne bi bili tako uspešni, je po koncu pogovora mladim v razmislek dejal Pahor.

