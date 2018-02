V torek, 6. februarja, praznujemo dan varne rabe interneta. Na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, so tudi letos pripravili zanimive aktivnosti, ki se povezujejo s sloganom »Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje: prijaznejši internet se začne s teboj.« Vsebine na internetu ustvarjamo vsi uporabniki. Če ustvarjamo kakovostne vsebine, potem nam to koristi vsem.